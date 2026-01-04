الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد: شكراً محمد بن راشد.. . فأنت الوالد والقائد والمُلهم بإرادة لا تعرف المستحيل

حمدان بن محمد
4 يناير 2026 11:03

وجه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رسالة تقدير وإجلال وعرفان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله".

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد، أنه في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبح عشق الريادة والمركز الأول نهج وطن وثقافة شعب.

 

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد، عبر حساب سموه في منصة إكس:": "شكراً محمد بن راشد.. فأنت الوالد، والقائد، والمُلهم بإرادة لا تعرف المستحيل، وبعزمٍ لا يلين، صنعت مجداً للوطن، وقُدت مسيرة نهضة وحضارة، وزرعت الأمل في كل مرحلة من مراحل البناء.. كان رهانك الدائم على أبناء وبنات الإمارات، وعلى الإنسان بوصفه الثروة الحقيقية. برؤيتكم التي سبقت عصرها وتجاوزت حدود الممكن، تحولت الأفكار في عهدك إلى منجزات عالمية، والتحديات إلى فرص تصنع المستقبل.. في ظل قيادتكم، أصبح عشق الريادة والمركز الأول نهج وطن وثقافة شعب، وبكم نستبشر خيراً ونعرف أن القادم دائماً أفضل".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
