الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جوني أبريو: تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يعزز القدرات الشرطية

من فعاليات سابقة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية (من المصدر)
5 يناير 2026 03:04

دبي (الاتحاد)

أكد الجنرال جوني سوتو أبريو، المدير المركزي لعمليات الشرطة في الشرطة الوطنية لجمهورية الدومينيكان، أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يعد فرصة مهمة للفرق الشرطية التخصصية على مستوى العالم لتبادل الخبرات فيما بينها، وتحسين قدراتها العملياتية الميدانية، من خلال خوض مسابقات التحدي، والتعرف إلى أحدث الأساليب التكتيكية. 
وتشارك الشرطة الوطنية لجمهورية الدومينيكان، للمرة الأولى هذا العام، في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026»، ضمن نسخته السابعة، والمقرر تنظيمها خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير المقبل في المدينة التدريبية بالروية في دبي، بمشاركة نخبة من الوحدات الشرطية الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.
وقال الجنرال أبريو: «إنه لشرف عظيم لنا المشاركة في مسابقة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية في دبي، لقد استعددنا بتفانٍ وانضباط لنقدم أفضل ما لدينا، ونرغب من خلال المشاركة في تبادل الخبرات مع كافة الفرق لتعزيز قدراتنا التشغيلية». وأضاف: «هذا التحدي يساهم في تعزيز المعرفة والترابط بين الفرق التي تشارك الهدف نفسه، ألا وهو الحماية وخدمة الناس، وكل اختبار سيمثل فرصة لتنمية هذه الخبرة».

الشرطة
تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
الدومينيكان
