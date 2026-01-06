برنامج جاهزية "السوري - الإماراتي" يبدأ تأهيل 10 آلاف عامل في الخطوط الأمامية

انطلق أمس، في العاصمة السورية دمشق، البرنامج السوري الإماراتي للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية سوريا"، بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي السوري في الاستجابة للطوارئ والكوارث، عبر تدريب وتأهيل 10 آلاف من العاملين في الخطوط الأمامية للقطاع الصحي خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويستهدف البرنامج، العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، وفق منهج موحد ومعتمد دولياً من المركز الأوروبي لطب الكوارث وعدد من المراكز التدريبية التخصصية الإماراتية والأميركية والأوروبية.

وتم الإعلان الرسمي عن إطلاق البرنامج، خلال مؤتمر صحفي شهد توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية بين وزارة الصحة السورية وأكاديمية "جاهزية".

وأكد معالي مصعب العلي، وزير السوري، أن البرنامج سيسهم في تفعيل الشراكات بين المؤسسات الصحية، واستقطاب الخبراء، وتبني المبادرات التي تدعم تطوير القطاع الصحي، مع الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل مدربين معتمدين وفق أفضل الممارسات العالمية، ضمن خطة تشغيلية تمتد لخمس سنوات، تتضمن مناهج علمية متخصصة قائمة على المعايير الدولية، بهدف تعزيز كفاءة الاستجابة الطبية في الأوضاع الحرجة.

وأوضح أن البرنامج يركز على رفع جاهزية المستشفيات، وتدريب المدربين الوطنيين، واعتماد تقنيات المحاكاة المتقدمة لمواجهة السيناريوهات الطارئة المختلفة، مؤكداً التزام وزارة الصحة السورية بتطبيق بنود مذكرة التفاهم وتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم صحة الإنسان، وتسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية الوطنية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الأزمات والكوارث.

من جانبه ذكر الدكتور إياد بعث، مدير عام هيئة التخصصات الطبية في سوريا، أن البرنامج انطلق في مرحلة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها تدريب 200 كادر صحي، مع تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة السورية وأكاديمية "جاهزية" للإشراف على إدارة وتشغيل البرنامج وتأهيل كوادر وطنية لضمان استدامة البرامج التدريبية وتطوير جاهزية المستشفيات والفرق الطبية الإسعافية والميدانية.

بدوره، قال الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، إن برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية نجح في تصميم منظومة تدريبية تخصصية موحدة أسهمت خلال السنوات الماضية في بناء

القدرات والجاهزية الطبية لأكثر من عشرين ألفاً من العاملين في خط الدفاع الأول في مستشفيات الإمارات الحكومية والخاصة، ما أسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الصحي وتعزيز جاهزية المستشفيات.