أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار على مناطق بأبوظبي، ومناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة أحياناً، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.، أدى إلى تهيئة الفرصة، لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية.

وساد اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وهطلت أمطار غزيرة على كورنيش الفجيرة /السوده (الفجيرة)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على سد الرفيصة (الشارقة)، وأمطار متوسطة على كلباء (الشارقة)، الرغيلات، ضدنا، الرحيب، العقة بـ(الفجيرة).

بينما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على كورنيش الفجيرة بلفجيرة، وخورفكان بالشارقة، كما هطلت أمطار خفيفة على الخالدية، جزيرة الحديريات، والمشرف، وجزيرة السعديات بأبوظبي.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار على بعض المناطق، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.وأشار المركز إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء هطول الأمطار، كما وجّه قائدي المركبات عند استخدام السيارات للضرورة، باتباع عدد من التوصيات: القيادة بأمان، مع اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التعامل مع مستخدمي الطريق، والتأكد من ترك المصابيح الرئيسة للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، والحرص على متابعة آخر مستجدات الحالة الجوية من الجهات المعنية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من10 إلى 25تصل إلى35كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الأحد صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

تنشط أحياناً، وسرعتها من10إلى 25 تصل إلى35كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشهر يتسم بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

وتشير التوقعات لشهر يناير 2026 إلى أن معدل درجات الحرارة خلال هذا الشهر ستكون حول المعدل العام، أو أعلى بقليل حيث إن، معدل درجات الحرارة على الدولة يصل 18.3 درجة مئوية.. وفقاً للمركز الوطني للأرصاد..

وكذلك تتأثر المنطقة أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تتكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع فرصة سقوط الأمطار.