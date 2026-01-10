فتح باب التسجيل في «كأس الذكاء الاصطناعي الآمن»

دبي (الاتحاد)



أعلنت جمعية الإمارات للإنترنت الآمن (eSafe)، بالشراكة مع جمعية الروبوتات والأتمتة (RAS)، والشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE)، فتح باب التسجيل، ابتداء من اليوم وحتى 28 فبراير المقبل، في مسابقة «كأس الذكاء الاصطناعي الآمن» 2026 (التي كانت تعرف سابقاً باسم STOGOCOMP)، وأنه يمكن للطلاب والمدارس تسجيل فرقهم وتنزيل الإرشادات الفنية.

وتستهدف المسابقة إشراك أكثر من 500 طالب من سن 11 إلى 18 عاماً في المدارس الحكومية والخاصة، في ابتكار حلول ذكاء اصطناعي أخلاقية وعملية.

وقال الدكتور سعيد الظاهري، رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة: «تعد (كأس الذكاء الاصطناعي الآمن) تطوراً استراتيجياً. من خلال التركيز تحديداً على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والمطالبة بنماذج عمل أولية، ننقل طلابنا من مجرد مستخدمين للتكنولوجيا إلى صانعين مسؤولين. هذا هو التطبيق العملي للرؤية التي نشاركها مع جمعية الإمارات للإنترنت الآمن والشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال».

من جهته، قال الدكتور عبد الله محمد المحياس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن: «تعتبر (مبادرة الذكاء الاصطناعي للمجتمع الآمن) تطوراً ضرورياً لرسالتنا. مع انتشار الذكاء الاصطناعي، يجب علينا ضمان أنه آمن لأطفالنا ومفيد لمجتمعنا. يتيح لنا هذا التحالف مع الشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال وجمعية الروبوتات والأتمتة الانتقال من مرحلة التوعية إلى العمل، وتهيئة بيئة منظمة للابتكار المسؤول».

بدورها، قالت سانجانا بهاردواج، مؤسسة المسابقة: «الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل التعلم. تحدينا هذا العام هو ضمان بناء هذه التكنولوجيا على المبادئ الأساسية للشمول والإنصاف».

من جانبه، قال المهندس طارق صلاح الدين، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال: «الابتكار بلا سلامة مخاطرة، والسلامة بلا ابتكار ركود. يتمثل دورنا في هذه المبادرة في ضمان حصول شباب الإمارات على البنية التحتية التقنية والإرشاد لبناء ذكاء اصطناعي قوي ومبني على المبادئ في آن واحد».