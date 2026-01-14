الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التعليم العالي» تعترف تلقائياً بشهادات 34 مؤسسة تعليم عالٍ

«التعليم العالي» تعترف تلقائياً بشهادات 34 مؤسسة تعليم عالٍ
15 يناير 2026 01:26

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انضمام 34 مؤسسة تعليم عال داخل الدولة لمبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة. وتتيح هذه المبادرة لخريجي الجامعات المرتبطة بالوزارة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بشكل تلقائي وفوري، بما يسهم في تقليص الإجراءات الإدارية، وتعزيز كفاءة الخدمات، ودعم توجهات تصفير البيروقراطية، وتقديم تجربة أكثر سلاسة للمتعاملين ضمن منظومة التعليم العالي في الدولة.
واستفاد من هذه الخدمة أكثر من 25 ألف خريج منذ إطلاقها، لتشمل بعد ذلك الطلبة المواطنين المبتعثين خارج الدولة، والذين تشرف الوزارة على ابتعاثهم، بما يضمن استمرارية الخدمات الحكومية من دون انقطاع، أينما كان المتعامل. 
وأكد أحمد يوسف آل ناصر، الوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالوزارة بالإنابة، أن ربط 34 جامعة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الاعتراف التلقائي، يعكس توجّه الوزارة نحو تطوير منظومة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من داخل الدولة، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم الطلبة ومؤسسات التعليم العالي، ويسهم في تعزيز تنافسية النظام التعليمي ومواءمته مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

