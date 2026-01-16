سعود بن صقر يستقبل سفير أستراليا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون مع أستراليا في شتى المجالات، كما تبادلا الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب سعادة رضوان جدوت عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية، وبالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في مختلف القطاعات.