سيف بن زايد: في الذكرى الرابعة ليوم العزم الإمارات أكدت جوهرها الحقيقي

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في الذكرى الرابعة ليوم العزم، أكّدت الإمارات جوهرها الحقيقي.. قيادة رشيدة تقرأ الخطر بعقل الدولة، وشعب يلتف حولها بنخوة ووعي، وجاهزية عالية للمؤسسات».

وأضاف سموه: «واجهت الإمارات تهديداً غادراً بحكمة وحزم، فتحول الحدث إلى رسالة سيادة، وقوة جامعة، ودرس في التفاني للأجيال القادمة. هكذا يصان الوطن، ليبقى واحة أمن واستقرار، بعزم القيادة وتلاحم شعب يعرف طريقه إلى المستقبل».