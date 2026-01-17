الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سيف بن زايد: في الذكرى الرابعة ليوم العزم الإمارات أكدت جوهرها الحقيقي

17 يناير 2026 16:59
17 يناير 2026 16:59

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية،  في الذكرى الرابعة ليوم العزم، الإمارات أكدت جوهرها الحقيقي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في الذكرى الرابعة ليوم العزم، أكّدت الإمارات جوهرها الحقيقي.. قيادة رشيدة تقرأ الخطر بعقل الدولة، وشعب يلتف حولها بنخوة ووعي، وجاهزية عالية للمؤسسات».
وأضاف سموه: «واجهت الإمارات تهديداً غادراً بحكمة وحزم، فتحول الحدث إلى رسالة سيادة، وقوة جامعة، ودرس في التفاني للأجيال القادمة. هكذا يصان الوطن، ليبقى واحة أمن واستقرار، بعزم القيادة وتلاحم شعب يعرف طريقه إلى المستقبل».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
