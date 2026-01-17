محمد بن راشد بن محمد بن راشد يشهد ختام منافسات النسخة الثانية من كأس فزّاع لسباقات الصقور بالتلواح

شهد سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم ختام منافسات النسخة الثانية من كأس فزّاع لسباقات الصقور بالتلواح لمسافة 400 متر، والتي أُقيمت في ميدان لهباب التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دبي.

وتوّج سموّه الفائزين في فئات الكأس الثلاث، وهي فئة الشيوخ، وفئة العامة ملاك، وفئة العامة مفتوح، حيث أُقيمت المنافسات عبر 6 أشواط متنوعة، شهدت مستويات فنية متقدمة وتنافساً قوياً بين المشاركين، وذلك بحضور سعادة راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، والأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، ودميثان سويدان سعيد القمزي، ومحمد عيسى الخييلي عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للصقور.

واستمع سموّه إلى شرحٍ مفصّل من سعادة راشد بن مرخان، حول أبرز ملامح الحدث، ونظام التأهل للمنافسة على الكأس، إلى جانب ما رافق البطولة من اهتمام متزايد في نسختها الثانية، التي شهدت تطوراً ملحوظاً في الأداء ونتائج متميزة.

وتوّج سموّه الفائزين في مشهد رسم البهجة والسرور على وجوه الصقّارين، وحمل دلالات عميقة تعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها رياضة الصقور، واهتمام القيادة الرشيدة بهذه الرياضة التراثية الأصيلة، الراسخة في وجدان أبناء الإمارات، والتي تواصل الارتقاء إلى أعلى المستويات، محققةً إنجازات مستدامة وغير مسبوقة على مختلف الأصعدة.

وفي كلمة وجهها سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى الصقّارين عقب ختام المنافسات، أكد سموّه أن كأس فزّاع لسباقات الصقور تواصل نجاحها في نسختها الثانية، مسجلةً أرقاماً قياسية وتطورات كبيرة، لاسيما وأنها أُقيمت تقديراً للدور البارز لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في دعم هذه الرياضة والارتقاء بجميع مكوناتها، وانطلاقاً من توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، ورئيس اتحاد الإمارات للصقور.

والتُقطت لسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم صورة تذكارية مع الصقّارين الفائزين، في ختام النسخة الثانية من كأس فزّاع لسباقات الصقور.

من جانبه، أعرب سعادة راشد بن مرخان عن شكره وامتنانه لتشريف سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم هذه النسخة، وحرص سموّه على متابعة منافسات الكأس للعام الثاني على التوالي، وتتويج الصقّارين وتهنئتهم على جهودهم المبذولة لتحقيق أفضل النتائج في هذا الحدث الرياضي الكبير.

وأضاف أن توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب متابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، كان لها بالغ الأثر في نجاح البطولة وخروجها بهذه الصورة المشرفة، لتعزز مكانتها بجدارة ضمن أجندة الرياضة الوطنية سنوياً، رغم حداثة تنظيمها.

وأعرب خليفة بن مجرن، مدير فريق F3 لسباقات الصقور، عن اعتزازه بالفوز بلقب كأس فزّاع لسباقات الصقور، وتحقيق المركزين الأول والثالث في فئة الشيوخ (جير شاهين وجير تبع)، بعد منافسة قوية بين جميع المشاركين، سعياً للفوز بالمراكز الأولى والصعود إلى منصة التتويج.

وتأهلت صقور فئة الفرخ (جير شاهين، جير تبع، بيور جير، قرموشة)، الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في بطولات فزّاع للصيد بالصقور بالتلواح ضمن أشواط الرمز والبرقع الذهبي، إضافة إلى صاحب المركز الأول في أشواط النقدي، للمنافسة على كأس فزّاع لسباقات الصقور، وذلك بإجمالي جوائز بلغ 2,800,000 درهم.

وفي الشوط الأول لفئة الشيوخ (بيور جير وقرموشة)، فاز F3-S بالمركز الأول عن طريق صقره (G41) بزمن قدره 16.121 ثانية، فيما حلّ النيف - ج في المركز الثاني عبر صقره (js11) بزمن 16.256 ثانية، وحقق النيف المركز الثالث بصقره (NF75) بزمن 16.372 ثانية.

كما حقق F3 المركز الأول في منافسات الشوط الثاني لفئة الشيوخ (جير شاهين وجير تبع)، من خلال صقره (75) بزمن 16.310 ثانية، بينما جاء F3-S في المركز الثاني عبر صقره (S35) بزمن 16.325 ثانية، ونال F3 المركز الثالث بوساطة صقره (266) بزمن 16.577 ثانية.

وفي الشوط الأول لفئة العامة مفتوح (بيور جير وقرموشة فرخ)، فاز حمدان عيسى خلفان خرباش بالمركز الأول عن طريق صقره «لم ترى» بزمن 16.897 ثانية، وجاء فريق ميدان ثانياً بصقره «B19» بزمن 17.109 ثانية، فيما حلّ فريق دبي ثالثاً عبر صقره «مشرف 4» بزمن 17.163 ثانية.

أما في الشوط الثاني لفئة العامة مفتوح (جير شاهين وجير تبع فرخ)، فتوج عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي بالمركز الأول من خلال صقره «مسعور» بزمن 16.301 ثانية، كما فاز بالمركز الثالث عبر صقره «مبهر» بزمن 16.872 ثانية، فيما حلّ فريق دبي ثانياً بوساطة صقره «R16» بزمن 16.819 ثانية.

وفي منافسات الشوط الثالث لفئة العامة ملاك (بيور جير وقرموشة فرخ)، حقق عبدالله ناصر سالم صقر المنصوري المركز الأول عن طريق صقره «تشريف» بزمن 17.511 ثانية، وجاء أحمد علي بن حموده في المركز الثاني بصقره «69» بزمن 17.561 ثانية، بينما نال جمعة عبدالله محمد أحمد الفلاحي المركز الثالث عبر صقره «AW» بزمن 17.610 ثانية.

كما توج حمد علي حمد الحافري الكتبي بالمركز الأول في الشوط الرابع لفئة العامة ملاك (جير شاهين وجير تبع فرخ)، عن طريق صقره «نشمي» بزمن 17.488 ثانية، وحلّ محمد خلفان محمد علي المنصوري ثانياً بصقره (S09) بزمن 17.499 ثانية، فيما جاء أحمد عتيق محمد علي بن هندي المهيري ثالثاً بصقره (S56) بزمن 17.636 ثانية.