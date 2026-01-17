الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي أكثر المدن أماناً في العالم للعام الـ10 على التوالي

أبوظبي أكثر المدن أماناً في العالم للعام الـ10 على التوالي
18 يناير 2026 00:49

جددت أبوظبي إنجازها العالمي بتصدرها قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم للعام العاشر على التوالي منذ عام 2017، وفقاً لتقرير دولي صادر عن «نومبيو»، إحدى أبرز منصات الإحصاءات العالمية المتخصصة في مؤشرات الأمن وجودة الحياة وتكلفة المعيشة.
ويؤكد هذا التصنيف المتتالي ريادة أبوظبي عالمياً في ترسيخ منظومة الأمن والاستقرار وجودة الحياة، ويبرز مكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.
وقال معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، إن هذا الإنجاز يأتي ثمرة رؤية قيادية حكيمة ودعم مستمر من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعمل مؤسسي متكامل، وجهود مخلصة يبذلها منتسبو شرطة أبوظبي على مدار الساعة، مدعومة باستراتيجيات استباقية متقدمة، وتوظيف ذكي للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وشراكة مجتمعية واعية تشكل خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع واستقراره.
وأوضح معاليه أن هذه الاستراتيجية تعكس نهجاً متكاملاً يقوم على تطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز الشراكات المؤسسية، وتمكين المجتمع من خلال الوعي والمشاركة، إلى جانب الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية التي تدعم اتخاذ القرار وتعزز السلامة العامة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويحقق أعلى مستويات الطمأنينة المجتمعية.
وأكد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، المدير العام لشرطة أبوظبي، أن هذا التصنيف العالمي يجسد نجاح الرؤية القيادية الرشيدة التي جعلت أمن الإنسان محوراً أساسياً للتنمية المستدامة، وأسهمت في بناء بيئة آمنة وجاذبة للعيش والعمل والاستثمار، ورسخت مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً رائداً في الأمن الحضري وجودة الحياة.
وأشار اللواء محمد بن طحنون آل نهيان إلى أن هذا التتويج يعكس التزام الإمارة وشرطة أبوظبي بمواصلة مسيرة التطوير والابتكار، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر أمناً واستدامة، يضع الإنسان في صميم المشاريع والخطط، ويعزز ثقة المجتمع والزوار بالمستوى المتقدم لمنظومة الأمن والخدمات الشرطية.

أخبار ذات صلة
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
دعم إماراتي متواصل لتلبية احتياجات أهالي غزة
المصدر: وام
أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©