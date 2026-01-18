الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"تريندز" يشارك في معرض القاهرة للكتاب

"تريندز" يشارك في معرض القاهرة للكتاب
18 يناير 2026 10:17

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في فعاليات النسخة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة.. يتأخر قروناً" خلال الفترة من 21 يناير الجاري وحتى الثالث من فبراير المقبل، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالعاصمة المصرية القاهرة.

 

ويشهد المعرض في نسخته الجديدة 2026، الذي يعد أحد أكبر المحافل الثقافية والمعرفية في منطقة الشرق الأوسط، مشاركة أكثر من 1457 دار نشر عربية وأجنبية من 83 دولة من أنحاء العالم.

 

ويعرض "تريندز"، عبر مكتبه في مصر، في المعرض أكثر من 400 إصدار علمي وبحثي ومعرفي، تتنوع بين الكتب الأصيلة والمترجمة إلى ما يزيد على 16 لغة، والسلاسل العلمية المتكاملة، والبحوث والدراسات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والجيوسياسية، التي تناقش قضايا إقليمية ودولية في مجالات الأمن الدولي والإسلام السياسي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والمناخ والبيئة والصحة.

 

ويتضمن برنامج "تريندز" عقد ندوة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري، تحت عنوان "بين الابتكار والأثر التنموي.. دور الذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية"، وأخرى بعنوان "الإنتاج الثقافي في العصر الرقمي.. وفرة المحتوى وتحديات الإبداع"، بالشراكة مع مكتبة الإسكندرية، وثالثة بعنوان "الأمن المائي المستدام من منظور الإعلام الحديث.. بين التحديات والوعي المجتمعي"، بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب إطلاق مبادرة "قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي" بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

 

 

 
 
 

المصدر: وام
تريندز للبحوث والاستشارات
معرض القاهرة الدولي للكتاب
