علوم الدار

«SIRBAI» تُطلق أول تقنية لأسراب الطائرات المسيّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

«SIRBAI» تُطلق أول تقنية لأسراب الطائرات المسيّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
21 يناير 2026 01:32

أبوظبي (وام)

أطلقت شركة «SIRBAI» رسمياً أمس، خلال فعاليات معرض يومكس 2026، أول تقنية لأسراب الطائرات المسيّرة المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، ما يعني دخول الشركة إلى قطاع تقنيات الدفاع. 
وتُمكّن المنصة عدة طائرات مسيّرة من التعاون بدرجة عالية من الاستقلالية، حتى في البيئات الصعبة والمتنازع عليها. وطوّر هذه المنظومة أكثر من 40 مهندساً متخصصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستقلالية والروبوتات، اعتماداً على أبحاث متقدمة أُجريت في أبوظبي، بما يشمل قدرات من معهد الابتكار التكنولوجي. 
وتتمثل مهمة الشركة في مساعدة الدول على تطوير أنظمة دفاعية آمنة ومرنة عبر تقنيات عملية لأسراب مستقلة ممكّنة بالذكاء الاصطناعي. ويمكّن نموذجها الذي يولي الأولوية للبرمجيات، ومجموعتها التكنولوجية المطورة داخلياً بالكامل من التطوير السريع للقدرات، وتقديم ضمانات أمنية عالية المستوى.
وقالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: إن إطلاق «SIRBAI» الجيل المقبل من تكنولوجيا الأسراب يُعد محطة مهمة لمنظومة تقنيات الدفاع في المنطقة، إذ يرسي دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع عمليات الطائرات المسيّرة المستقلة، معياراً جديداً لأنظمة المهام المرنة والمتمحورة حول المشغّل. 
من جانبه، أوضح الدكتور داريو ألباني، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة «SIRBAI»، أن الشركة تعمل على سد الثغرة بين نية الإنسان والتنفيذ المستقل للمهام، ما يمكّن التنسيق السلس عبر الأنظمة المأهولة وغير المأهولة. 
وقال: إن «SIRBAI» شركة إماراتية مقراً وتطويراً، جرى بناء تقنياتها بالكامل داخل الدولة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن شراكات إقليمية جديدة تعزّز منظومة التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، على أن تمتد رؤية الشركة لاحقاً إلى نطاق عالمي أوسع. 

