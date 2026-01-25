الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
حكام الإمارات يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخة بدريه صباح السالم الصباح

25 يناير 2026 17:20

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة الشيخة بدريه صباح السالم الصباح.
كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى أمير دولة الكويت الشقيقة.

المصدر: وام
الإمارات
الكويت
حكام الإمارات
