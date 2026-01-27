«دبي للإعلام».. ربع قرن من الريادة في صناعة المحتوى ودعم الاقتصاد الإبداعي

دبي (وام)



احتفت «مدينة دبي للإعلام» بمرور خمسة وعشرين عاماً على انطلاق مسيرتها، بوصفها الوجهة الرائدة في المنطقة على صعيد الشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية والإقليمية، وذلك تأكيداً على دورها المحوري في تعزيز الابتكار في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى ودعم نمو الصناعات الإبداعية.

وتضم المنظومة الإعلامية التابعة لمجموعة «تيكوم»، إلى جانب مدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستوديوهات، أكثر من أربعين ألف إعلامي وصانع محتوى ومبدع، وما يزيد على ستين بالمائة من شركات فورتشن 500 العاملة في قطاع الإعلام، إلى جانب نخبة من شركات الإنتاج التلفزيوني والرقمي وصناع المحتوى.

وأكد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستوديوهات، أن المدينة واصلت على مدى خمسة وعشرين عاما أداء دور ريادي في استقطاب كبريات المؤسسات الإعلامية، ودعم نموها، بما ساهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.



مدينة عالمية

توفر مدينة دبي للإعلام بنية تحتية عالمية وبيئة حاضنة للأعمال تسهم في استقطاب كبريات شركات الإعلام والتسويق العالمية والإقليمية، ولعبت دوراً بارزاً في دعم المواهب وتمكين المبدعين، وتعزيز التواصل بين العاملين في القطاع من خلال المبادرات والفعاليات المتخصصة.

وتواصل المدينة إسهامها في تحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة عبر حاضنات الأعمال المتخصصة.