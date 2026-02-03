رئيس جمهورية الدومينيكان: الإمارات شريك استراتيجي لأميركا اللاتينية

دبي (الاتحاد)



شهدت فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في دبي، جلسة حوارية بارزة بعنوان «هل نشهد نموذجاً اقتصادياً عالمياً جديداً؟» جمعت فخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ركزت على استعراض آفاق المشاريع الاستثمارية المشتركة، وسبل تحويل الدومينيكان إلى مركز لوجستي محوري في منطقة الكاريبي، كما تناولت التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجمهورية الدومينيكان من خلال استعراض الشراكة مع موانئ دبي العالمية واستثماراتها فيها.

وأشاد فخامة لويس أبي نادر، بالدور الحيوي الذي تلعبه الاستثمارات الإماراتية في تطوير البنية التحتية لبلاده، مشيراً إلى أن الشراكة مع «موانئ دبي العالمية» تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي الذي يتجاوز الحدود الجغرافية. وأكد فخامته أن بلاده تعمل على تحديث الأطر القانونية والتشريعية لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع الخدمات اللوجستية والمناطق الحرة.

وأضاف: «الإمارات شريك قوي لنا، تسهم معنا في تعزيز معابر التجارة في أميركا اللاتينية».

واستعرض سلطان أحمد بن سليم، خطط «موانئ دبي العالمية» التوسعية في جمهورية الدومينيكان، وقال «استثمرنا أكثر من 700 مليون دولار، وهناك استثمارات أخرى بنفس القيمة في الدومينيكان عبر شراكة اقتصادية نموذجية». وأوضح أن «موانئ دبي العالمية» تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية للمناولة هناك، حيث تمكنت من الوصول إلى 3 ملايين حاوية، ودمج الحلول التكنولوجية الذكية لضمان انسيابية حركة التجارة بين الأميركيتين وبقية العالم.