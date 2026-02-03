رئيسا «آي بي إم» و«إريكسون»: تفوّق إماراتي في «التكنولوجيا السيادية»

مصطفى عبد العظيم (دبي)



أكّد رؤساء شركات تقنية عالمية أن الإمارات تعد واحدة من الدول القلائل التي نجحت في غضون فترة قصيرة بالانضمام إلى «نادي النخبة» العالمي، في جاهزية شبكات الجيل الخامس والاستعداد، وفي طليعة الدول الأكثر استعداداً تقنياً للانتقال نحو الجيل السادس، (6G) الذي سيعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي لتوفير «اتصال لا محدود» يستجيب لاحتياجات التطبيقات المتقدمة. وأكدوا خلال مشاركتهم في جلسة «هل ستصبح الابتكارات التكنولوجية أصولاً سيادية؟» أن الإمارات تشكّل نموذجاً استثنائياً في بناء البنية التحتية الرقمية المستقلة، لافتين إلى أن تفوق الدولة في السباق الرقمي يضعها في طليعة القوى التكنولوجية السيادية.

شارك في الجلسة أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة IBM، وبورجي أيكهولم، الرئيس التنفيذي لمجموعة إريكسون، وحاورهم مايك ألين، الشريك المؤسس لأكسيوس.



إشادة خاصة

حظيت الإمارات بإشادة خاصة، حيث صنّفها أيكهولم واحدة من الدول القليلة جداً على مستوى العالم، التي تمتلك شبكة جيل خامس مستقلة (5G Standalone) قوية ومتطورة، مما يجعلها في طليعة الدول الجاهزة تقنياً للانتقال نحو الجيل السادس (6G)، الذي سيعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي الفطري لتوفير «اتصال لامحدود» يستجيب لاحتياجات التطبيقات المتقدمة مثل نظارات الواقع المعزز بشكل فوري. واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي سيتجه نحو تبني آلاف النماذج الصغيرة والمتخصّصة في مجالات محددة، بدلاً من الاعتماد الكلي على النماذج الضخمة فقط، وهو المسار الذي بدأت الإمارات تبنيه ضمن استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.