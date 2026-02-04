الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس وزراء تشاد: الإمارات نموذج دولي رائد في تعزيز الحوار بين الحكومات

رئيس وزراء تشاد متحدثاً خلال الجلسة (وام)
5 فبراير 2026 03:08

دبي (الاتحاد) 

أشاد معالي الاماي هيلينا، رئيس وزراء جمهورية تشاد، بالدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، مؤكداً أن الإمارات باتت نموذجاً دولياً رائداً في تعزيز الحوار بين الحكومات، وصياغة رؤى مستقبلية تقوم على الابتكار والاستقرار والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة رئيسة في اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، كما وجّه معاليه شكره وتقديره للقائمين على تنظيم القمة. وأكّد معاليه أن القيادة الواعية تمثل الأساس الجوهري لأي عملية إصلاح ناجحة، مشيراً إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية لا يمكن أن تؤتي ثمارها من دون رؤية استراتيجية واضحة تضع الاستقرار الدستوري وفاعلية العمل الحكومي في صلب السياسات العامة.

ضرورة حتمية

أكد معاليه أن نقل المعرفة بشكل فعّال، وتعبئة الموارد المالية، وتطوير البحث والابتكار والتكنولوجيا، تمثل أدوات أساسية لتعزيز القدرات المحلية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والتدريب المهني، لما لها من دور مباشر في تعزيز القدرة على الصمود، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
واختتم معالي الاماي هيلينا كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في رأس المال البشري ليس خياراً استراتيجياً، بل ضرورة حتمية لترسيخ السيادة الاقتصادية، وتحقيق التحول الشامل القائم على السلام والاستقرار والازدهار.

القمة العالمية للحكومات
الإمارات
تشاد
دبي
