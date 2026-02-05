خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس جمهورية الدومينيكان على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومينيكان، وبحث سُبل توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في أبرز القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.