الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس جمهورية الدومينيكان على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات

خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس جمهورية الدومينيكان على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات
5 فبراير 2026 17:08

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي.

  • خالد بن محمد بن زايد يلتقي رئيس جمهورية الدومينيكان على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الدومينيكان، وبحث سُبل توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية في أبرز القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين.

 

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يلتقي حمدان بن محمد بن راشد على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات
محمد بن راشد ولويس أبي نادر يشهدان الإعلان عن شراكة لتنظيم حوار القمة العالمية للحكومات في دول أميركا اللاتينية والكاريبي في الدومينيكان

حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
الدومينيكان
آخر الأخبار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
«أيام الشارقة التراثية» تستعرض تاريخ الأسواق وتراث الكحل
التعليم والمعرفة
«أيام الشارقة التراثية» تستعرض تاريخ الأسواق وتراث الكحل
اليوم 20:07
«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ
الرياضة
«البوانيش» و«التفريس» يرسمان لوحة «ماسترز أبوظبي» في المرفأ
اليوم 20:00
528 لاعباً يمثلون 17 دولة في «دولية دبي للكاراتيه»
الرياضة
528 لاعباً يمثلون 17 دولة في «دولية دبي للكاراتيه»
اليوم 19:45
خورفكان يعبر الظفرة في مباراة الـ 4 ركلات جزاء
الرياضة
خورفكان يعبر الظفرة في مباراة الـ 4 ركلات جزاء
اليوم 19:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©