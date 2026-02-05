الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد يلتقي رواد قائمة "إيدج 50"

حمدان بن محمد يلتقي رواد قائمة "إيدج 50"
5 فبراير 2026 20:22

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تبنّي الابتكار نهجاً للعمل الحكومي، جعلت دولة الإمارات نموذجاً مُلهِماً ورائداً، ومنصة عالمية لتعزيز التعاون في صناعة المستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، عدداً من أصحاب المشاريع المدرجة ضمن قائمة "إيدج 50"، التي طورها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالشراكة مع منصة "إيه بوليتكال" العالمية، بهدف تسليط الضوء على أكثر 50 ابتكاراً ومبادرة حكومية رائدة على مستوى العالم، أسهمت في إحداث أثر تحولي ومستدام.

وقال سموّه إن قيادة دولة الإمارات تبنت منذ تأسيس الدولة الابتكار محركاً وقوة دافعة للتطوير والازدهار، وقد أصبح الابتكار الحكومي اليوم، سمة مميزة للعمل الحكومي، وتجربة نتشاركها مع العالم، وقائمة "إيدج 50" تجسيد لهذه الشراكة العالمية التي تحتفي بالابتكارات الخلاقة حول العالم.

 

وتغطي القائمة عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها الموارد البشرية وتنمية المواهب، والاقتصاد، وتنمية المجتمع، والتخطيط الحضري والبنية التحتية، والصحة والخدمات الوقائية، والاستدامة والبيئة والمناخ، والتشريعات والعدالة، والهجرة والتنقل، والابتكار واستشراف المستقبل، وتعزيز المشاركة المجتمعية،

 

وتجسد قائمة "إيدج 50" نموذجاً عالمياً متقدماً لكيفية توظيف الابتكار في العمل الحكومي، من خلال مبادرات عملية قابلة للتطبيق والتكييف في سياقات مختلفة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة ومرونة المؤسسات الحكومية. ويأتي إطلاق القائمة في إطار جهود مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لدعم الابتكار، وتبادل أفضل الممارسات عالمياً، وتمكين الحكومات من استشراف المستقبل وتبني حلول تسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام.

 

 

 

المصدر: وام
حمدان بن محمد
القمة العالمية للحكومات
