الجمعة 6 فبراير 2026
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بحضور لطيفة بنت محمد.. بلدية دبي تتعاون مع معماريَين عالميَين لابتكار حلول ومشاريع حضرية رائدة

لطيفة بنت محمد بن راشد لدى حضورها التوقيع (وام)
6 فبراير 2026 02:15

دبي (الاتحاد)

شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، إعلان بلدية دبي عن تعاونٍ نوعي واستثنائي لأول مرة مع المعماريَين والمصممَين العالميَين سانتياغو كالاترافا، وكينغو كوما، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.
وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: إن هذه الشراكات تمثل خطوة جديدة داعمة لمسارات ومستهدفات مختبر التخطيط والتصميم العمراني، ينتقل معها إلى مستوى جديد من العمل الحضري والعمراني والمعماري، بما يرسّخ دوره منصة حضرية ابتكارية للحوار والتصميم التشاركي، ومبادرة تجذب وتستقطب المعماريين العالميين لتبادل المعرفة وتوظيف خبراتهم في تطوير وابتكار حلول حضرية متقدمة، وصياغة مشاريع عمرانية تشاركية رائدة تعكس مكانة دبي مدينة عالمية وحاضنة للمستقبل.
من جهته، قال سانتياغو كالاترافا: «يعكس هذا التعاون مع بلدية دبي التزاماً مشتركاً بتعزيز ريادة المدينة من خلال الشراكة المتكاملة ضمن مختبر التصميم والتخطيط العمراني، بما يعزز العلاقة المؤسسية ويدعم تبادل خبرات التصميم وتشجيع الأجيال القادمة، ضمن منصة مستدامة لتبادل المعرفة والتصميم الحضري عالمي المستوى في دبي».
بدوره، قال كينغو كوما: «تنطلق هذه الشراكة من الاستماع والإنصات بشكل متناغم إلى المكان والمناخ والحياة اليومية، وضمن مسارات التعاون عبر مختبر التصميم والتخطيط العمراني، سنصمم من خلاله أول حديقة بالشراكة مع بلدية دبي بناءً على احتياجات الإنسان».

دبي
بلدية دبي
الإمارات
لطيفة بنت محمد
لطيفة بنت محمد بن راشد
مروان بن غليطة
القمة العالمية للحكومات
