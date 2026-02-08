الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جائزة الخير للعمل التطوعي تكرم 110 متطوعين

سالم القاسمي لدى تكريمه المتطوعين (وام)
9 فبراير 2026 02:00

الشارقة (وام) 

كرّمت جائزة الخير للعمل التطوعي في دورتها العاشرة، مساء أمس، 110 متطوعين ومتطوعات، وذلك في حفل نظمته في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حضره الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

أخبار ذات صلة
25 ألف مستفيد من «السلة الرمضانية» لدى «خيرية الشارقة»
الانتماء والوجدان في أمسية «الشارقة  للشعر النبطي»

وجاءت هذه الدورة متزامنة مع عام الأسرة، لتؤكد الدور المحوري للأسرة في غرس ثقافة التطوع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، حيث تم تكريم الأسر المتطوعة التي قدّمت نماذج ملهمة في العمل الجماعي وخدمة المجتمع.
وقام الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، يرافقه فراس عزيز بن درويش، نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي، بتسليم شهادات التقدير للمكرّمين، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الأسر المتطوعة في دعم مسيرة التنمية المجتمعية، مؤكداً أن الأسرة كانت ولا تزال نواة أساسية في بناء الإنسان، وتعزيز روح العطاء.
وأوضح أن تخصيص هذه الدورة للاحتفاء بالأسر المتطوعة يعكس إيمان الجائزة بأن العمل التطوعي لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل الأسرة كوحدة متكاملة قادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

فرصة مثالية 
قال فراس عزيز بن درويش، إن عام الأسرة شكّل فرصة مثالية لتسليط الضوء على المبادرات التطوعية الأسرية، ودورها في تنشئة أجيال واعية بقيمة العمل الإنساني وخدمة الآخرين.
وأكد أن العمل التطوعي يُعد أحد أعمدة الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن القيادة الرشيدة تواصل دعمها غير المحدود لمبادرات الخير والعمل الإنساني، مشدداً على التزام الجائزة بتقدير كل جهد صادق يسهم في تعزيز هذه القيم النبيلة.

العمل التطوعي
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
الشارقة
آخر الأخبار
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
علوم الدار
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
اليوم 11:53
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:30
«كامورور» و«دشانه» يتصدران المشاركين في نصف ماراثون رأس الخيمة
الرياضة
«كامورور» و«دشانه» يتصدران المشاركين في نصف ماراثون رأس الخيمة
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©