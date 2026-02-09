الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الإمارات تدين بشدة استهداف قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

9 فبراير 2026 14:28

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف قافلة إغاثة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان بالسودان وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، والذي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وعدم تسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها كسلاح.

وجددت دولة الإمارات موقفها الثابت الداعي إلى وقف إطلاق النار فورًا، ووقف الاقتتال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.

وأكدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الداعم لجهود السلام، وضرورة تكثيف العمل المشترك بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية أن التزام دولة الإمارات بدعم الشعب السوداني راسخ ومستمر، مشيرة إلى إعلانها مؤخرًا عن تعهد مالي بقيمة 500 مليون دولار أميركي للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، ودورها كثاني أكبر داعم إنساني للسودان بعد الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2023.

 

المصدر: وام
الأغذية
الإمارات
السودان
برنامج الأغذية العالمي
