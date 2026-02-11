ساعات العمل الرسمية للحكومة الاتحادية خلال شهر رمضان

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مواعيد العمل الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب الإعلان، تكون ساعات الدوام من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:30 بعد الظهر، فيما يكون الدوام يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، وذلك باستثناء الوظائف التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وأوضحت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية الاستمرار في تطبيق أنظمة العمل المرن المعتمدة لديها خلال أيام العمل في رمضان، وفق اللوائح المعمول بها وفي حدود عدد ساعات العمل المحددة.

كما أشارت إلى إمكانية منح الموظفين المرونة للعمل عن بعد يوم الجمعة خلال الشهر الفضيل، بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة، وذلك وفق الضوابط المعتمدة.