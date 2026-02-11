الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ساعات العمل الرسمية للحكومة الاتحادية خلال شهر رمضان

ساعات العمل الرسمية للحكومة الاتحادية خلال شهر رمضان
11 فبراير 2026 21:10

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مواعيد العمل الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب الإعلان، تكون ساعات الدوام من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:30 بعد الظهر، فيما يكون الدوام يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، وذلك باستثناء الوظائف التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

وأوضحت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية الاستمرار في تطبيق أنظمة العمل المرن المعتمدة لديها خلال أيام العمل في رمضان، وفق اللوائح المعمول بها وفي حدود عدد ساعات العمل المحددة.

كما أشارت إلى إمكانية منح الموظفين المرونة للعمل عن بعد يوم الجمعة خلال الشهر الفضيل، بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة، وذلك وفق الضوابط المعتمدة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ساعات العمل
الحكومة الاتحادية
رمضان
شهر رمضان
