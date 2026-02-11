الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله آل حامد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت

عبدالله آل حامد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت
11 فبراير 2026 21:51

ترأس معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة العادية الـ 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة، واستهدفت مناقشة مجموعة من المشاريع الهادفة لتطوير الإعلام العربي المشترك.
وشهدت الاجتماعات استعراضاً شاملاً للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة، حيث ركزت على ضرورة تبني أدوات إعلام المستقبل القائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الحضور العربي في المشهد الرقمي العالمي.

كما بحثت الاجتماعات سبل تفعيل العمل الإعلامي العربي لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم القضايا العربية المركزية، وفي مقدمتها تعزيز قيم التسامح والتعايش، ومكافحة الفكر المتطرف عبر محتوى إعلامي رصين ومؤثر.

وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن العمل الإعلامي العربي المشترك يمر بمرحلة مفصلية تتطلب الانتقال من التنسيق التقليدي إلى التكامل الاستراتيجي الشامل، موضحاً أن الهدف هو صياغة رسالة عربية موحدة تملك زمام المبادرة في الفضاء العالمي، ولا تكتفي بمواكبة الأحداث، بل تصنع السردية التي تليق بطموحات شعوبنا، وتحمي وعي أجيالنا.

وشدد معاليه على أن دولة الإمارات، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، تضع دعم العمل الإعلامي العربي المشترك في صدارة أولوياتها، مؤكداً حرص الدولة على تسخير الإمكانات والخبرات كافة لتمكين المنظومة الإعلامية العربية من مواكبة التحولات العالمية، بما يضمن صون الهوية الوطنية وحماية المكتسبات التاريخية للشعوب العربية.

وتقدم معاليه بالشكر إلى دولة الكويت الشقيقة على استضافتها أعمال الدورة الـ 104 للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية الـ 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، مثمناً دورها الريادي في دعم منظومة العمل العربي المشترك وتطوير أدوات الخطاب الإعلامي.

وركزت الاجتماعات، على بحث سبل مواصلة تقديم الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية في ضوء التطورات الراهنة، ومجموعة من المشاريع الهادفة لتطوير الإعلام العربي المشترك، بما فيها تفعيل آليات خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، وإحكام الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، وتوصيات فريق الخبراء المعني بالتربية الإعلامية والمعلوماتية، والخطة الإعلامية للتعاطي مع قضايا البيئة والتقلبات المناخية المتطرفة بالعالم العربي الذي يعد من أكثر المناطق تأثراً بمخاطرها.

كما شهدت الاجتماعات مناقشة تحديث البرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وتوصيات اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وإعداد قانون استرشادي لتنظيم الإعلام الرقمي.

المصدر: وام
الهيئة الوطنية للإعلام
وزراء الإعلام العرب
عبدالله آل حامد
الإمارات
الكويت
مجلس وزراء الإعلام العرب
