«الأعمال الخيرية العالمية» تنفّذ 80 مشروعاً في تشاد مع اقتراب رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية، زيارة ميدانية إلى جمهورية تشاد لتنفيذ 80 مشروعاً خيرياً وتنموياً تستهدف القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن خطط الهيئة التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة: تتنوع المشاريع التي يشرف الوفد على تنفيذها، ومن ذلك بناء المساجد، وحفر الآبار، وبناء مراكز تحفيظ القرآن الكريم، إلى جانب توزيع المصاحف، كما تشمل الزيارة تنفيذ مشاريع رمضانية، من أبرزها توزيع ذبائح الصدقات، ومشروع إفطار القرى المسلمة، الذي يتضمن توزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة.

وأوضح الخاجة أن جزءاً من هذه المشاريع سيتم تنفيذه خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خططها وفق أولويات مدروسة، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدول المستفيدة، بما يضمن استدامة الأثر وتحقيق الفائدة المرجوة للمجتمعات.