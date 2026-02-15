الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الإمارات للإفتاء" يعلن موعد انعقاد لجنة تحري هلال رمضان 1447هـ

"الإمارات للإفتاء" يعلن موعد انعقاد لجنة تحري هلال رمضان 1447هـ
15 فبراير 2026 19:14

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ ستنعقد برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وبحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي نائب رئيس المجلس، يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك في موقع قصر الحصن التاريخي بأبوظبي.

يأتي انعقاد اللجنة في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجلس في تحري الأهلة وإعلان ثبوتها، وحرصه على توحيد المرجعية في هذا الشأن بما يرسّخ منهجية مؤسسية منضبطة في إثبات دخول الأشهر القمرية، ويعزّز الثقة المجتمعية في إجراءات التحري وإعلان النتائج.

وأوضح المجلس أنَّ أعمال اللجنة ستُباشر عقب صلاة المغرب، حيث ستُعرض تقارير فرق الرصد الميدانية ونتائج التحري الواردة من المراصد المعتمدة في الدولة، إلى جانب دراسة الشهادات التي قد ترد من مختلف مناطق الدولة، وفق الضوابط الشرعية والإجراءات المعتمدة.

كان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي قد دعا أفراد المجتمع إلى تحري الهلال مساء الثلاثاء، والمشاركة في تسجيل شهاداتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص الذي أعلن عنه في قنوات المجلس الرسمية، تأكيدا على أهمية إحياء سنة الترائي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا الحدث المهم.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن إعلان ثبوت هلال شهر رمضان المبارك سيتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور انتهاء اللجنة من مداولاتها، سائلًا الله تعالى أن يبلغ الجميع شهر رمضان، وأن يجعله شهر خير وبركة على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها والعالم أجمع.

المصدر: وام
