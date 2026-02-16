الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

منصور بن محمد يكرم الفائزين بجائزة «تقدير»

منصور بن محمد خلال حفل التكريم بحضور عبدالرحمن العور وكبار الحضور (وام)
17 فبراير 2026 01:06

سامي عبد الرؤوف (دبي)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، صباح أمس، الشركات والقوى العاملة الفائزين بجائزة تقدير في دورتها السادسة لعام 2026، وذلك في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي. 
وتتزامن هذه الدورة مع مرور عشر سنوات على إطلاق الجائزة عام 2016، التي انطلقت من قطاع المقاولات في دبي قبل أن تتطور إلى مبادرة حكومية استراتيجية تُعنى بنشر أفضل الممارسات في رعاية القوى العاملة، وتحفيز الشركات على توفير بيئة عمل إيجابية، تعزز الإنتاجية، وتحفظ الحقوق المتبادلة.
وأوضح اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، رئيس الجائزة، أن الجائزة شكّلت على مدى عقد كامل أداة تطوير مؤسسية فاعلة ومحركاً لتحسين الأداء، حيث سجلت 15.677 مشاركة عبر دوراتها المختلفة، وكرّمت 165 شركة، فيما حققت الشركات المشاركة نمواً بنسبة 23% استناداً إلى تقارير التغذية الراجعة المهنية، مشيراً إلى اعتماد تصنيف يصل إلى 7 نجوم للمركز الأول، ومؤكداً مواصلة الجائزة تطوير معاييرها وأطرها التقييمية، بما يعزز شمولية التقييم ويرفع مستوى التنافسية.

منصور بن محمد
دبي
الإمارات
منصور بن محمد بن راشد
حمدان بن محمد
حمدان بن محمد بن راشد
