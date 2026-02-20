الإمارات تجدد دعمها لخطة السلام الشاملة بالسودان

نيويورك (الاتحاد)

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للخطة الشاملة للسلام في السودان، معربةً عن التزامها الراسخ بجهود المجموعة الرباعية الرامية إلى إقرار هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد، مشددةً على أن تحقيق سلام مستدام يظل مرهوناً بوقف دائم لإطلاق النار والمضي قدماً في مسار سياسي موثوق يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة بالكامل عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة.

وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، نرفض رفضاً قاطعاً تكرار المزاعم التي لا أساس لها ضد الإمارات، مشدداً على ضرورة أن تكون أصوات المدنيين السودانيين المستقلين، ولا سيما النساء والشباب، في صميم كل ما يقوم به مجلس الأمن بشأن السودان.

وقال البيان: «على مدى ثلاث سنوات تقريبًا، عانى الشعب السوداني من صراع مدمر، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ومعاناة إنسانية لا تُوصف».

وأدان البيان جميع انتهاكات القانون الدولي من قبل الأطراف المتحاربة، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين واستخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب.

كما أدان البيان بشدة الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك استهداف قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي مؤخراً في شمال كردفان.

وقال: «يجب وضع حد فوري لهذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها، يجب أن يحصل من عانوا من هذه الأهوال على الرعاية اللازمة، بما في ذلك الخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي».

وأضاف: «هذا هو شهر رمضان الثالث على التوالي الذي يُجبر فيه الشعب السوداني على تحمل القصف، شهر رمضان الثالث على التوالي تتجاهل فيه الأطراف المتحاربة دعوات وقف إطلاق النار، وتستمر في القتال بتجاهل صارخ لمعاناة الشعب السوداني، على الرغم من استنكار المجتمع الدولي».

وأشار البيان إلى أنه بينما تستمر الأعمال العدائية في السودان، يُؤجج الخطاب التصعيدي من الأطراف المتحاربة المزيد من الانقسام والكراهية والتطرف.

وأكد دعم الإمارات خطة السلام الشاملة للسودان التي أعلنتها الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها تُقدّم أفضل سبيل نحو انتقال سياسي إلى حكومة مدنية. وقال بيان الإمارات: «نُشيد بقيادة الرئيس ترامب في العمل على منع السودان من الانزلاق أكثر نحو التطرف والتشرذم، وكارثة إنسانية أشدّ وطأة. وأسرع سبيل لتحقيق ذلك هو ضمان هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وسريع وآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان».

كما أكد التزام الإمارات بالعمل من خلال حوار المجموعة الرباعية، بقيادة الولايات المتحدة، لتحقيق هذه الهدنة.