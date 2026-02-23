تحديد عطلة عيد الفطر المبارك في الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين عن عطلة عيد الفطر للعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص.

وقالت الهيئة في تغريدة على منصة «إكس»: ستكون عطلة عيد الفطر للجهات الحكومية الاتحادية من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 ولغاية يوم الأحد الموافق 22 مارس 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أكدت الهيئة أن العطلة تبدأ من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026، ولغاية السبت 21 مارس 2026، وفي حال كان شهر رمضان المبارك 30 يوماً، تمتد العطلة إلى يوم الأحد 22 مارس 2026.