«رافد» تطلق خدمة فحص المركبات «من وإلى موقعك»

خلال فحص المركبات (من المصدر)
25 فبراير 2026 03:01

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت رافد لحلول المركبات، خدمة فحص تجديد المركبات «من وإلى موقعك» خلال شهر رمضان 2026، بهدف تسهيل عملية الفحص وجعلها أكثر راحة وسلاسة للعملاء في إمارة الشارقة وفقاً لنطاق الخدمة، مع ضمان تجربة آمنة ومتكاملة من دون الحاجة للتوجه إلى مركز الفحص.
وتوفّر الخدمة إمكانية حجز موعد فحص تجديد المركبة بسهولة عبر تطبيق رافد، وبعد تأكيد الحجز، يتولى فريق الشركة تسلّم المركبة من موقع العميل، ونقلها إلى مركز الفحص في منطقة العزرة لإتمام فحص التجديد، وإعادتها بعد الانتهاء من الفحص، لتقديم تجربة سلسة وخالية من أي تعب خلال الشهر المبارك. وتلتزم الخدمة بأعلى معايير الدقة والجودة، وتعمل من الساعة الـ9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً، باستثناء يوم الجمعة فمن الساعة 8:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.
وتبلغ تكلفة الخدمة 300 درهم إماراتي.

