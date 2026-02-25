6 طُرق توفرها «الشارقة الخيرية» لدفع زكاة المال

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت جمعية الشارقة الخيرية عن توفير 6 طرق ميّسرة وآمنة لتمكين المحسنين من دفع زكاة أموالهم بشكل سهل ومريح.

وتتيح الجمعية للمتبرعين دفع زكاة المال عبر تطبيقها الإلكتروني الجديد، فيما تتوفر طرق دفع الزكاة من خلال الموقع الإلكتروني والرابط الذكي.

وفي سياق آخر، يمكن للمحسنين إجراء التحويلات البنكية المباشرة إلى الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية في بنوك دبي الإسلامي، مصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي. ووفّرت الجمعية أيضاً خيار طلب مندوب لاستلام مبلغ الزكاة من موقع المتبرع، كما يمكن للمتبرعين استخدام منصات الدفع الإلكترونية مثل «Apple Pay» و«Samsung Pay» للتبرع بسهولة عبر هواتفهم الذكية.