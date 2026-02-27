السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

في شهر العطاء.. "الموارد البشرية والتوطين" تباشر مبادراتها لإسعاد العمال

في شهر العطاء.. "الموارد البشرية والتوطين" تباشر مبادراتها لإسعاد العمال
27 فبراير 2026 15:12

باشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادراتها الاجتماعية والإنسانية لإسعاد العمال خلال شهر رمضان المبارك، عبر توزيع المير الرمضاني ووجبات الإفطار في مختلف مناطق الدولة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية بيت الخير وبنك الطعام والانصاري للصرافة، وذلك تحت شعار "رمضان يجمعنا مع عمالنا".

 

وقالت دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، ان المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تستهدف القوى العاملة في دولة الإمارات والتي تنفذها الوزارة سنويًا خلال شهر رمضان المبارك تمثل امتداداً لمنظومة متكاملة تُعنى بحماية العمل وتعزيز استقراره، وتعكس نهجاً راسخاً يجسد قيم التراحم والعطاء والتكافل التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات.

 

وأكدت حرص الوزارة على إسعاد العاملين ومشاركتهم مختلف المناسبات الوطنية والمجتمعية لتعزيز انتمائهم المجتمعي والتأكيد على دورهم المحوري في المسيرة التنموية للدولة، مشيدة بالشركاء الداعمين للحملة الرمضانية الذين يجسدون من خلال مساهماتهم نموذجاً فاعلاً للمسؤولية المجتمعية والتكامل بين القطاعين العام والخاص والمبادرات التطوعية.

 

وتتضمن حملة "رمضان يجمعنا مع عمالنا" إقامة ثلاث خيم رمضانية لإفطار الصائم في عدد من مناطق الدولة، بالتنسيق والتعاون بين الوزارة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية بيت الخير، وذلك بهدف توفير بيئة تجمع العمال على مائدة واحدة في أجواء إيمانية تعكس روح الشهر الفضيل وقيمه النبيلة.

 

وتسهم هذه المبادرة في ترسيخ مشاعر الألفة والتلاحم الاجتماعي، وتعزيز شعور العمال بالانتماء للمجتمع، بما يعكس اهتمام الدولة برعايتهم وحرصها على إشراكهم في الأجواء الرمضانية التي يجتمع فيها الجميع على قيم الخير والتكافل والتراحم.

 

وتتعاون الوزارة مع عائلة العطاء والأنصاري للصرافة وHappy UAE لتوزيع وجبات الإفطار على العمالة في مواقع عملهم وسكنهم، بما يؤكد نموذج الشراكة المجتمعية الفاعلة، ويترجم قيم المسؤولية المجتمعية إلى مبادرات إنسانية تصل إلى العمال في أماكن تواجدهم، وتعزز شعورهم بالتقدير والانتماء في أجواء رمضان.

 

وتتواصل الحملة طوال شهر رمضان المبارك، حيث تستمر عمليات توزيع وجبات الإفطار بشكل يومي في عدد من المناطق، بالتوازي مع توزيع آلاف الطرود من المير الرمضاني على العمال، والذي يُعد من المبادرات الراسخة في المجتمع الإماراتي خلال الشهر الفضيل، بما يعزز شعور العمال بالطمأنينة والرعاية، ويجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

المصدر: وام
الموارد البشرية والتوطين
وزارة الموارد البشرية والتوطين
