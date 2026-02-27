السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أميركية رأس الخيمة» تطلق مركز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

صورة جماعية للحضور خلال الافتتاح (من المصدر)
28 فبراير 2026 02:21

رأس الخيمة (الاتحاد)

افتتحت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يمثل علامة استراتيجية بارزة تجسّد تحول الجامعة من مجرد مستهلك للابتكار إلى جهة فاعلة تسهم في صناعته. وتأسس مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي تحت مظلة كلية الهندسة والحوسبة، ويحظى بدعم من صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وأكد البروفيسور بسام علم الدين، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، أن مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يعد محركاً استراتيجياً مصمماً لتعزيز الفصل القادم من القصة الاقتصادية والفكرية لمنطقتنا.
وقال: «إن الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، تدرك أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحوّلاً جذرياً في كيفية حل البشرية لأكثر مشكلاتها تعقيداً»، لافتاً إلى أن المركز يأتي استجابة لهذا التحول، حيث نربط بين النظرية الأكاديمية ومتطلبات السوق العالمية المتقدمة. وشهد حفل الافتتاح عرضاً لمشاريع طلابية أبرزت تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي جرى تطويرها بالتعاون مع شركاء في الصناعة.

التكنولوجيا المتقدمة
الذكاء الاصطناعي
أميركية رأس الخيمة
الجامعة الأميركية في رأس الخيمة
الجامعة الأميركية برأس الخيمة
الجامعة الأميركية
رأس الخيمة
الإمارات
