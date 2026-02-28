رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد الجاري على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأعرب سموهما خلال الاتصال عن إدانتهما الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات ودولة قطر وعدد من الدول الشقيقة، مؤكدين أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوض استقرارها، وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون مزيد من التصعيد.