الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس قبرص

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس قبرص
1 مارس 2026 01:10

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، بحثا خلاله التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته الخطيرة على الاستقرار والسلام فيها.
وعبّر فخامة الرئيس القبرصي، خلال الاتصال، عن إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول العربية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فيما عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفخامة نيكوس خريستودوليدس لدعم بلده دولة الإمارات.
وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد في المنطقة، وعدم توسيع الصراع، لما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

أخبار ذات صلة
قرقاش: الهجمات الإيرانية «سافرة» ودول الخليج لن تقف مكتوفة الأيدي
أحمد بالهول: ركيزة أساسية لتمكين الكفاءات الوطنية
المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
نيكوس خريستودوليدس
قبرص
التصعيد العسكري
آخر الأخبار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي
علوم الدار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في دبي
اليوم 11:37
"الداخلية القطرية"
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية" تتعامل مع حريق إثر اعتراض صاروخ
اليوم 11:05
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس
اليوم 10:40
علي خامنئي
الأخبار العالمية
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
اليوم 09:50
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
الأخبار العالمية
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©