علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان التطورات في المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها

رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان التطورات في المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها
1 مارس 2026 03:05

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بحثا خلاله التصعيد العسكري في المنطقة وما ينطوي عليه من تهديد خطير لأمنها واستقرارها.
وأكد الرئيس التركي رفض بلده الاعتداءات الإيرانية على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، مشددا على أن استمرار التصعيد العسكري يفاقم حالة التوتر ويعرض أمن المنطقة لمخاطر جسيمة.
ودعا الجانبان إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية ومعالجة مختلف القضايا الإقليمية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.

المصدر: وام
