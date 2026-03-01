الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

قرقاش: العدوان الإيراني على دول الخليج أخطأ العنوان وعزل إيران في لحظتها الحرجة

أنور قرقاش
1 مارس 2026 12:48

أكَّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العدوان الإيراني على دول الخليج أخطأ العنوان، وعزل إيران في لحظتها الحرجة.
وأضاف معاليه:"حربكم ليست مع جيرانكم، وبهذا التصعيد تؤكدون رواية من يرى أن إيران مصدر الخطر الرئيسي للمنطقة، وأن برنامجها الصاروخي عنوانٌ دائم لعدم الاستقرار".

قطر: مسيرتان إيرانيتان تستهدفان محطة كهرباء ومنشأة طاقة
«الوزاري الخليجي» يؤكد وحدة الصف وحق الرد على هجمات إيران

وقال معاليه عبر منصة "إكس": "العدوان الإيراني على دول الخليج أخطأ العنوان، وعزل إيران في لحظتها الحرجة. حربكم ليست مع جيرانكم، وبهذا التصعيد تؤكدون رواية من يرى أن إيران مصدر الخطر الرئيسي للمنطقة، وأن برنامجها الصاروخي عنوانٌ دائم لعدم الاستقرار. عودوا إلى رشدكم، وإلى محيطكم، وتعاملوا مع جواركم بعقلٍ ومسؤولية قبل أن تتسع دائرة العزلة والتصعيد".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إيران
قرقاش
أنور قرقاش
