الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة الدفاع: الجهات المعنية تباشر التعامل مع استهداف في قاعدة السلام العسكرية

وزارة الدفاع: الجهات المعنية تباشر التعامل مع استهداف في قاعدة السلام العسكرية
1 مارس 2026 20:19

أعلنت وزارة الدفاع أن الفرق المختصة قامت، اليوم، بالتعامل مع حادث ناتج عن استهداف تم بواسطة طائرتين مسيرتين إيرانيتين على أحد مستودعات قاعدة السلام البحرية في أبوظبي، مما أسفر عن اندلاع حريق في حاويتي مواد عامة مخزنة دون وقوع خسائر بشرية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرةً ذلك عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
قطر: مسيرتان إيرانيتان تستهدفان محطة كهرباء ومنشأة طاقة

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

وأضافت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

المصدر: وام
وزارة الدفاع
قاعدة عسكرية
اعتداء
