خلال اتصال مع رئيس الدولة.. الرئيس الموريتاني يؤكد التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، أعرب خلاله عن إدانة موريتانيا الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة، وتضامنها مع الدولة في كل ما تتخذه من تدابير لحماية أمنها واستقرارها.

من جانبه، عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامة الرئيس الموريتاني على موقف بلاده الداعم لدولة الإمارات.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الموريتاني ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى المسار الدبلوماسي تجنباً لمزيد من التصعيد وحفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها.