الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس المالديف بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس المالديف بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية
1 مارس 2026 22:25

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.
وأعرب الرئيس المالديفي، خلال الاتصال، عن رفض بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات، وعدداً من الدول الشقيقة، مؤكداً تضامنها مع دولة الإمارات.
من جانبه، عبّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامة الدكتور محمد مويزو لموقف المالديف الداعم لدولة الإمارات.
ودعا الجانبان إلى ضرورة العمل على الوقف الفوري للأعمال التصعيدية، واللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة مختلف القضايا، بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء شمال مقدونيا بحثا خلاله التطورات في المنطقة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي
المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
المالديف
اتصال هاتفي
آخر الأخبار
مطار زايد الدولي
علوم الدار
"مطارات أبوظبي": استئناف العمليات التشغيلية في مطار زايد الدولي بشكل محدود
اليوم 19:54
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
الرياضة
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
اليوم 19:37
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
اليوم 19:37
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
الرياضة
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
اليوم 19:30
الكاتبة العمانية مريم عبدالله مبارك
التعليم والمعرفة
عمانيان وإماراتي يفوزون بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي
اليوم 19:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©