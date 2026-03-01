الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس الاتحاد السويسري تناول تطورات الأوضاع في المنطقة

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس الاتحاد السويسري تناول تطورات الأوضاع في المنطقة
1 مارس 2026 23:48

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري أكد خلاله رفض بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.
وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامته لموقفه الداعم لدولة الإمارات.
وبحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الاتحاد السويسري، خلال الاتصال، التصعيد العسكري في المنطقة، مشددين على أهمية ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها ولما ينطوي عليه ذلك من تداعيات خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء شمال مقدونيا بحثا خلاله التطورات في المنطقة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي
المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
سويسرا
اتصال هاتفي
آخر الأخبار
مطار زايد الدولي
علوم الدار
"مطارات أبوظبي": استئناف العمليات التشغيلية في مطار زايد الدولي بشكل محدود
اليوم 19:54
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
الرياضة
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
اليوم 19:37
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
اليوم 19:37
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
الرياضة
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
اليوم 19:30
الكاتبة العمانية مريم عبدالله مبارك
التعليم والمعرفة
عمانيان وإماراتي يفوزون بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي
اليوم 19:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©