قرقاش: النظام الإيراني فقد البوصلة

خالد عبدالرحمن (أبوظبي)



أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن إيران من خلال اعتداءاتها المستمرة على دولة الإمارات، وعلى دول الخليج، تؤكد أن الصواريخ الإيرانية أصبحت مصدر تهديد أساسياً لدول المنطقة، وأن النظام الإيراني فقد البوصلة، ويستهدف الإمارات وبقية الدول التي عملت عملاً دؤوباً لمنع الحرب، مشيراً إلى أن الإمارات دولة مؤسسات قوية ستفعل كل ما يمكن لحماية أراضيها وسكانها ومصالحها الاقتصادية.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في تصريحات خاصة لـ «مركز الاتحاد للأخبار»، إن الذي تريده دولة الإمارات من النظام في إيران أياً كان، أن يكون جاراً يحترم سيادة الدولة، ولا يتدخل في شؤونها، وهو التوجه الذي تحرص عليه الإمارات بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال: «نحن أيضاً نعامله بمثل هذه المقاييس، أما كيف تكون التطورات وكيف تحكم إيران، فهذه أمور خاصة بإيران، تعليقي الأساسي أن إيران من خلال اعتداءاتها المستمرة والغاشمة على دولة الإمارات، وعلى دول الخليج ترسل رسالة تمنينا ألا ترسلها، وتؤكد لنا وللمجتمع الدولي أن ليس الهمّ هو فقط البرنامج النووي الإيراني، بل حتى الصواريخ الإيرانية، فهي أصبحت بالنسبة لنا مصدر تهديد أساسياً، وهذا ليس من بُعد نظري، بل من واقع نعيشه اليوم».

وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى أن هذه الهجمات تكشف أيضاً أن النظام الإيراني فقد البوصلة، فهو يستهدف الإمارات وبقية الدول المجاورة التي عملت عملاً دؤوباً لمنع هذه الحرب، وبالتالي من خلال هذا التوجه يزيد من عزلته، وعليه أن يراجع نفسه.

وقال معاليه: «الجبهة الداخلية متضامنة وقوية، وهناك متابعة يومية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومن كل مسؤول في الدولة، وبالتالي نرى أن هذه الأزمة كان وقعها يمكن أن يكون أشد بالواقع، لكن بسبب الاستعداد الاستباقي وبسبب الأداء المهني، وبسبب تكاتف الجميع، نرى أن التعامل مع الأزمة يعطينا سبباً لنعرف أن هذه الدولة ومؤسساتها صلبة، وتستطيع أن تقوم بأي دور، وعلى رأسه سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات».

وأضاف: «رواية إيران كاذبة، ونرى ذلك من خلال الاستهداف العشوائي، ولولا قدراتنا الذاتية في مجال الدفاع الجوي، كنا رأينا سيناريوهات أسوأ، وهذه تحدث شرخاً ضخماً بالعلاقة، أياً كان النظام الذي يحكم إيران».

وأردف معالي الدكتور أنور قرقاش: «هذه أمور مسألة الثقة وانعدام الثقة، وتأكيد أن إيران خطرٌ على المنطقة أصبح شيئاً مؤكداً، وبالتالي فإن تجاوز هذا الموضوع يتطلب أن تعود القيادة الإيرانية إلى رشدها فوراً».

وأكد أن الإمارات هي دولة مؤسسات، ودولة قيادة قوية وواضحة، وستفعل كل ما يمكن لحماية أراضيها، ولحماية المقيمين على أرضها، وحماية شعبها، وحماية مصالحها الاقتصادية. وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش إلى وجود شبكات وخلايا ومجموعات عمل من المسؤولين على كل المستويات، تعمل في كل مجال للمحافظة على وتيرة الحياة الطبيعية في الإمارات.

وقال: «من المحافظة على الأمن الغذائي إلى المحافظة على الحياة اليومية، إلى مجتمع الأعمال إلى القطاع التعليمي والصحي. وطبعاً على الشبكة التي نفخر بأدائها وهي الدفاع الجوي الذي يقوم بعمل رائع جداً ومهني يبين كفاءة ومهنية جيش دولة الإمارات. هناك شبكة كاملة تعمل هي التي لا تراها ولا تسمع كلامها، وكل ما تراه هو نتاج لعملها».

وفي وقت سابق أمس، قال معالي الدكتور أنور قرقاش في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «العدوان الإيراني على دول الخليج أخطأ العنوان، وعزل إيران في لحظتها الحرجة». وأضاف: «حربكم ليست مع جيرانكم، وبهذا التصعيد تؤكدون رواية من يرى أن إيران مصدر الخطر الرئيسي للمنطقة، وأن برنامجها الصاروخي عنوانٌ دائم لعدم الاستقرار».

وختم معالي الدكتور قرقاش رسالته بقوله: «عودوا إلى رشدكم، وإلى محيطكم، وتعاملوا مع جواركم بعقلٍ ومسؤولية قبل أن تتسع دائرة العزلة والتصعيد».