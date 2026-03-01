الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة وأمير الكويت يبحثان التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها

2 مارس 2026 01:59

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وأمير الكويت، خلال الاتصال، عن إدانتهما الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولتي الإمارات والكويت وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدين أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً لأمن المنطقة وتقويضاً للاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة ويحول دون مزيدٍ من التصعيد.

المصدر: وام
