أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء ألبانيا تناول تداعيات التصعيد في المنطقة

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء ألبانيا تناول تداعيات التصعيد في المنطقة
2 مارس 2026 02:23

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، أكد خلاله إدانة بلده الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأراضي الإماراتية وعدد من الدول الشقيقة، مشدداً على أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما أكد تضامن ألبانيا مع الإمارات فيما تقوم به من أجل الدفاع عن سيادتها وأمنها ومواطنيها، فيما عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لمعالي إيدي راما لموقف ألبانيا الداعم لدولة الإمارات.
وبحث صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس وزراء ألبانيا، خلال الاتصال، ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة في ظل التصعيد العسكري الخطير فيها، مؤكدين ضرورة وقف هذا التصعيد وتجنب توسيع الصراع بما يعرض المنطقة لحالة خطيرة من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي سيؤثر على الأمن والسلام الإقليميين إضافة إلى تهديد المصالح الدولية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
إيدي راما
ألبانيا
آخر الأخبار
مطار زايد الدولي
علوم الدار
"مطارات أبوظبي": استئناف العمليات التشغيلية في مطار زايد الدولي بشكل محدود
اليوم 19:54
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
الرياضة
سلطان بن حمدان تحديات اللقايا في «ختامي الوثبة 2026»
اليوم 19:37
شعار وزارة الدفاع
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض بنجاح 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة
اليوم 19:37
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
الرياضة
كأس اتحاد السلة بين النصر وشباب الأهلي
اليوم 19:30
الكاتبة العمانية مريم عبدالله مبارك
التعليم والمعرفة
عمانيان وإماراتي يفوزون بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي
اليوم 19:22
