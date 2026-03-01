الإثنين 2 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
خلال اتصال مع رئيس الدولة.. الرئيس السوري يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد التضامن مع الإمارات

خلال اتصال مع رئيس الدولة.. الرئيس السوري يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد التضامن مع الإمارات
2 مارس 2026 02:26

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، أكد خلاله تضامن سوريا مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة ودعمها كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامة الرئيس السوري لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.
كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدين أهمية تغليب الحوار وتكثيف الجهود الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة ويجنبها مزيداً من التوتر والأزمات.

المصدر: وام
