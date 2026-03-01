ولي عهد أبوظبي يضع إكليلاً من الزهور أمام النصب التذكاري للاستقلال في العاصمة الإكوادورية كيتو

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ساحة الاستقلال في العاصمة الإكوادورية «كيتو»، حيث شارك سموّه في مراسم وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري للاستقلال، تكريماً لذكرى أبطال النضال من أجل استقلال جمهورية الإكوادور.

وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى ساحة الاستقلال، فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، حيث استعرض سموّه وفخامة الرئيس ثلة من حرس الشرف الذين اصطفوا لتحيتهما.

وتخللت المراسم عزف النشيد الوطني لجمهورية الإكوادور، ووقوف سموّه دقيقة صمت إجلالاً لأرواح أبطال الاستقلال، أعقبها استعراض لحرس الشرف، في مشهد يعكس الرمزية الوطنية لهذا المعلم التاريخي ومكانته في الوجدان الإكوادوري.

وتُعدّ ساحة الاستقلال في «كيتو» من أبرز الرموز الوطنية في جمهورية الإكوادور، لما تحمله من دلالات تاريخية مرتبطة بمسيرة الاستقلال، فيما يُجسد النصب التذكاري للاستقلال، الذي افتُتح رسمياً عام 1906، تقديراً وطنياً لتضحيات أبطال الاستقلال، ويُعدّ محطة رئيسية في الذاكرة الوطنية للبلاد.

الوفد المرافق

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، وفد يضم كلاً من: معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، ومعالي غانم سلطان أحمد السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد، وإبراهيم سالم العلوي، سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية الإكوادور، وعمر الزعابي، رئيس الشؤون التجارية في مجموعة «إيدج».