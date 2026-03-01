رئيس الدولة والرئيس التشادي يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن بلده مع دولة الإمارات.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لفخامة الرئيس التشادي لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية الوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.