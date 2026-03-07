طيران الإمارات تعلق جميع الرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي (DXB).



وقالت المكتب عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «حرصاً على سلامة المسافرين والعاملين وأطقم شركات الطيران، تم تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي (DXB) إذ يتم التعامل مع الوضع وفقاً لبروتوكولات السلامة المعتمدة».





