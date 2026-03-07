الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
طيران الإمارات تعلق جميع الرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر

طيران الإمارات تعلق جميع الرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر
7 مارس 2026 11:51

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي (DXB).

وقالت المكتب عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «حرصاً على سلامة المسافرين والعاملين وأطقم شركات الطيران، تم تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي (DXB) إذ يتم التعامل مع الوضع وفقاً لبروتوكولات السلامة المعتمدة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طيران الإمارات
دبي
