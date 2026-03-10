الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الكويت تعلن تصديها لموجة من الأهداف الجوية المعادية

الكويت تعلن تصديها لموجة من الأهداف الجوية المعادية
10 مارس 2026 09:29

أعلنت الكويت أن قواتها المسلحة تصدت منذ فجر "الاثنين" لموجة من الأهداف الجوية المعادية التي اخترقت أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان قوله في تصريح له إن منظومات الدفاع الجوي رصدت صاروخين باليستيين معاديين في جنوب البلاد وتمكنت من اعتراضهما وتدميرهما إلى جانب تدمير طائرة مسيرة معادية.

وأكد أن القوات المسلحة الكويتية على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

المصدر: وام
