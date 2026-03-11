33 خدمة يُقدّمها «901» في شرطة دبي للحالات غير الطارئة

دبي (الاتحاد)

أكد مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين في شرطة دبي، أن عدد الخدمات التي يوفرها لأفراد المجتمع تبلغ 33 خدمة متنوعة بين خدمات جنائية، وخدمات مرورية، وإصدار الشهادات، والتصاريح، والخدمات المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه الخدمات يُمكن الحصول عليها على مدار 24 ساعة عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 901، أو عبر الرسائل البريدية، والتطبيق الذكي، وخدمات الدردشة الخاصة بالمتعاملين في المركز. واستقبل مركز الاتصال 901 منذ بداية العام الجاري 2026 ولغايه 10 مارس 2026، 274 ألفاً و251 مكالمة هاتفية من أفراد المجتمع، وأجاب عليها الكوادر المواطنة المؤهلة للرد على المكالمات والاستفسارات على مدار الساعة بخبرة وكفاءة عالية. وبيّن مركز الاتصال 901 أن توفير خدمات المكالمات على الرقم 901، وعبر الرسائل البريدية، والتطبيق الذكي، وخدمات الدردشة، يأتي في إطار تحقيق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع، وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً».